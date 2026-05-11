Die Handelskette Spar setzt in Österreich seit April die ersten von insgesamt zehn neuen E-Lkw ein, die klassische Dieselmodelle ersetzen und sowohl für Trockensortiment als auch für Kühltransporte genutzt werden. Und es sollen weitere E-Lkw angeschafft werden. Bei den E-Fahrzeuge aus der ersten Bestellung handelt es sich um Exemplare der Hersteller MAN und Mercedes-Benz. Diese werden "an mehreren Standorten in den Logistikbetrieb integriert, um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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