Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von GoGold Resources Inc. und Vizsla Royalties Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 09.05.2026, 14:40 Uhr Ein wichtiges Einsatzgebiet des Edelmetalls liegt in der Verwendung in Silbernanodrähten. Sie sind tausendfach dünner als ein menschliches Haar. Ihre Stromleitfähigkeit wird als Elektroden in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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