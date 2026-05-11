Trotz verhärteter Fronten im Nahen Osten und steigender Ölpreise ist die Wall Street freundlich in die neue Handelswoche gestartet. Der Dow Jones gewann 0,19 Prozent auf 49.704 Punkte, der S&P 500 markierte ein neues Rekordhoch und schloss 0,19 Prozent höher bei 7.413 Zählern. Der Nasdaq 100 legte sogar 0,29 Prozent auf 29.321 Punkte zu - ebenfalls nach einem neuen Rekordhoch.Der Iran hat den USA ein neues Gegenangebot unterbreitet, das laut der halbstaatlichen iranischen Nachrichtenagentur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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