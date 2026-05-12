Noch im vergangenen Sommer war die Jungheinrich-Aktie (621993) bei Kursen um 40 Euro auf dem Weg in Richtung Rekordhoch, welches im Jahr 2021 bei 47,88 Euro markiert worden war. Seit Juli 2025 geht es aber abwärts. Dies liegt einerseits an der generell schwachen Konjunkturentwicklung, andererseits aber auch an internen Problemen und an streikenden Mitarbeitern. Zudem trennte sich der Gabelstaplerhersteller schon nach rund vier Monaten von seiner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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