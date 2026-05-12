Datum der Anmeldung:
08.05.2026
Aktenzeichen:
B3-63/26
Unternehmen:
Chiesi Farmaceutici S.p.A., Parma/IT (Valline S.r.l., Parma/IT); Erwerb sämtlicher Anteile an und alleiniger Kontrolle über KalVista Pharmaceuticals, Inc., Framingham/MA/USA
Produktmärkte:
Wirkstoffe zur Behandlung von Hereditärem Angioödem (HAE Ekterly")"
08.05.2026
Aktenzeichen:
B3-63/26
Unternehmen:
Chiesi Farmaceutici S.p.A., Parma/IT (Valline S.r.l., Parma/IT); Erwerb sämtlicher Anteile an und alleiniger Kontrolle über KalVista Pharmaceuticals, Inc., Framingham/MA/USA
Produktmärkte:
Wirkstoffe zur Behandlung von Hereditärem Angioödem (HAE Ekterly")"
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