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Markus Weingran
12.05.2026 15:27 Uhr
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Mein Top 5 Quanten-Aktien: Samsung: Steuerschock, Bayer: Starke Zahlen & Rheinmetall: Zugreifen?

Südkorea möchte vom KI-Boom profitieren. Daher wurde die Citizen Dividend ins Leben gerufen. Eine nette Umschreibung dafür, dass SK Hynix, Samsung & Co. stärker zur Kasse gebeten werden sollen. Die Anleger flüchten!Meine Top 5 Quanten-Aktie: So sind Anleger gut aufgestellt! Quantencomputing gilt immer noch als eine der spannendsten Zukunftswetten an der Börse. Doch wo sollten Anleger einsteigen? Bei volatilen und riskanten Pure-Player oder bei etablierten Technologie-Konzernen, die sich auch dem Thema widmen? Die Wahrheit liegt in der Mitte. Ein gesunder Mix aus beiden. Hier sind meine Top 5 Kandidaten für Quanten-Aktien. Zahlenflut in der DAX-Familie Mit Bayer, Siemens Energy und der …

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© 2026 Markus Weingran
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Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

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