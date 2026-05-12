Mein Top 5 Quanten-Aktien: Samsung: Steuerschock, Bayer: Starke Zahlen & Rheinmetall: Zugreifen?

Südkorea möchte vom KI-Boom profitieren. Daher wurde die Citizen Dividend ins Leben gerufen. Eine nette Umschreibung dafür, dass SK Hynix, Samsung & Co. stärker zur Kasse gebeten werden sollen. Die Anleger flüchten!Meine Top 5 Quanten-Aktie: So sind Anleger gut aufgestellt! Quantencomputing gilt immer noch als eine der spannendsten Zukunftswetten an der Börse. Doch wo sollten Anleger einsteigen? Bei volatilen und riskanten Pure-Player oder bei etablierten Technologie-Konzernen, die sich auch dem Thema widmen? Die Wahrheit liegt in der Mitte. Ein gesunder Mix aus beiden. Hier sind meine Top 5 Kandidaten für Quanten-Aktien. Zahlenflut in der DAX-Familie Mit Bayer, Siemens Energy und der …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran