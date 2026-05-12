Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von der Canada Nickel Company Inc. und Aurania Resources Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 12.05.2026, 14:30 Uhr Zürich/Berlin SNE Research hat den E-Auto-Batterien-Markt untersucht. Dass sich die E-Mobilität durchsetzen wird, ist wohl keine Frage mehr. Das erste Quartal 2026 war für die fünf größten ...

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