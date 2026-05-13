Der französische Leasinganbieter Ayvens erweitert sein Portfolio in Deutschland um ein neues B2B-Angebot namens "Benefit Car - powered by eclara". Dieses vereint das Leasing von Elektroautos über Gehaltsumwandlung mit Rundum-Services für Unternehmen und deren Mitarbeiter. Ayvens gibt an, dass das Leasing durch die Mitarbeiter vollständig online abgewickelt wird. Partner Eclara stellt dafür über eine Online-Plattform die vereinbarten elektrischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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