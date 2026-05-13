Beyond Oil startet den Vertrieb bei einer US-Fast-Food-Kette - und könnte nach erfolgreichen Tests vor einem deutlich größeren Rollout stehen.Beyond Oil hat am Mittwoch den kommerziellen Vertrieb mit einer mittelgroßen Fast-Food-Kette in den Vereinigten Staaten aufgenommen. Die Umsetzung folgt auf ein umfangreiches Pilotvalidierungsprogramm, das Ende letzten Jahres begann und im ersten Quartal dieses Jahres auf mehrere Standorte ausgeweitet wurde. Die Pilotprojekte demonstrierten die Leistung von Beyond Oil unter Einhaltung der Gesundheits- und Betriebsstandards der Kette. Die von der FDA und Health Canada zugelassene Technologie von Beyond Oil reduziert schädliche Verbindungen im …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE