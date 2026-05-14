Die Wix.com-Aktie ist gestern um rund -27% eingebrochen und geriet damit massiv unter Druck. Damit verschlechterte sich das kurzfristige Chartbild weiter, während wichtige Unterstützungen erneut in den Fokus rücken. Vor allem die hohe Dynamik des Abverkaufs sorgt aktuell für neue Unsicherheit im Trendverlauf. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Wix.com-Aktie Der Wix.com-Kurs zeigte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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