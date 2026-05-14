Anzeige - Dieser Artikel wird im Auftrag von Equinox Gold Corp. verbreitet, mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beratungsverträge unterhält · Herausgeber: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 13 Mai 2026, 18:30 Zürich/Berlin. Liebe Leserinnen und Leser, aus historischer Perspektive bleibt Gold einer der spannendsten Rohstoffe der letzten Jahrzehnte. Im Jahr 2008 überschritt der Preis des Edelmetalls erstmals die Marke von 1.000 US-Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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