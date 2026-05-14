Heute endet die Anmeldephase für die neue Runde der 13F-Berichte. Wer sich die aktuellen Milliardenwetten der Wall Street sichern möchte, hat nur noch bis 23:59 Uhr Zeit.Mit den neuen 13F-Filings der US-Börsenaufsicht SEC wird sichtbar, welche Aktien die größten Hedgefonds, Vermögensverwalter und Banken der Welt zuletzt gekauft, aufgestockt oder verkauft haben. Genau diese Kapitalströme analysieren die Börsenprofis Golo T. Kirchhoff und Steffen Härtlein systematisch und extrahieren daraus die spannendsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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