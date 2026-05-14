DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,5% auf 24.343 Punkte
DOW JONES--In einem feiertagsbedingt ruhigen Nachbörsenhandel haben die Aktienkurse einen Teil ihrer Gewinne wieder abgegeben. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten wurden nicht beobachtet.
=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 24.343 24.456 -0,5% ===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
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May 14, 2026 16:23 ET (20:23 GMT)
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