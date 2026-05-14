Der Börsengang von Cerebras Systems entwickelt sich zu einem der spektakulärsten Kapitalmarktdebüts des Jahres 2026. Das Unternehmen, das mit seinen riesigen Wafer-Scale-Prozessoren als möglicher Herausforderer von NVIDIA gilt, sammelte beim IPO rund 5,55 Milliarden US-Dollar ein und stemmte damit den bislang größten US-Börsengang des Jahres. Bereits die Preisfestsetzung sorgte an der Wall Street für Aufsehen. Cerebras platzierte 30 Millionen Aktien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de