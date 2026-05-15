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JPMorgan, Ripple und Mastercard haben die erste grenzüberschreitende Abwicklung eines tokenisierten Staatsanleihen-Fonds auf dem XRP Ledger abgeschlossen, in weniger als fünf Sekunden. Diese Nachricht hätte den XRP Kurs in früheren Zyklen sofort nach oben getrieben. Am 13. Mai notiert XRP bei rund 1,46 Dollar und konsolidiert weiterhin zwischen 1,40 und 1,50 Dollar. Prognosemärkte auf Kalshi geben eine 78-prozentige Wahrscheinlichkeit für einen Anstieg über 1,50 Dollar im Mai, aber nur 6 Prozent für einen Durchbruch über 2,00 Dollar. Das CLARITY-Act-Voting am 14. Mai könnte den XRP Kurs aus dieser engen Spanne befreien. Spot-XRP-ETFs verzeichneten kumulierte Zuflüsse von über 1,3 Milliarden Dollar seit Ende 2025. Doch selbst bei einem Anstieg auf 5 Dollar wäre das nur eine Verdreifachung, eine Rendite, die erfahrene Anleger mit dem Profil eines Presale-Listings vergleichen. Dieser Artikel analysiert den XRP Kurs und zeigt ein Presale-Projekt, das parallel Aufmerksamkeit verdient.

Tokenisierte Staatsanleihen auf dem XRP Ledger und was der XRP Kurs daraus macht

Die größte Nachricht für den XRP Kurs in dieser Woche kam am 7. Mai, als Ondo Finance die erste grenzüberschreitende Echtzeit-Rücknahme seines tokenisierten Staatsanleihen-Fonds OUSG auf dem XRP Ledger verarbeitete, wie CoinDesk berichtete. Mastercard leitete die Abwicklung über sein Multi-Token-Netzwerk, und JPMorgan lieferte Dollar über Kinexys auf Ripples Bankkonto in Singapur.

Der gesamte Vorgang fand außerhalb der regulären Bankzeiten statt und ersetzte einen Prozess, der normalerweise ein bis drei Werktage dauert. Es ist das erste Mal, dass JPMorgans private Blockchain für eine Live-Abwicklung mit einer öffentlichen Layer-1-Chain verbunden wurde. Das gesamte Volumen tokenisierter Staatsanleihen nähert sich branchenweit 15 Milliarden Dollar, wie CryptoSlate berichtete.

Der XRP Kurs reagierte auf diese Nachricht mit einem kurzen Anstieg auf 1,49 Dollar, bevor er wieder unter den Widerstand bei 1,50 Dollar zurückfiel. Analysten auf Kalshi sehen eine 78-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass der XRP Kurs im Mai über 1,50 Dollar steigt, und eine 37-prozentige Chance für 1,60 Dollar. Die Wahrscheinlichkeit für 2,00 Dollar liegt bei nur 6 Prozent. Spot-XRP-ETFs zogen in der ersten Mai-Woche 26 Millionen Dollar an. Insgesamt flossen seit der Auflegung Ende 2025 mehr als 1,3 Milliarden Dollar in Spot-XRP-ETFs.

Das CLARITY-Act-Voting im US-Senat am 14. Mai ist der nächste große Katalysator für den XRP Kurs, denn ein positives Ergebnis könnte XRP als Rohstoff einstufen. InvestingHaven sieht den Mai-Zielbereich bei 1,35 bis 1,60 Dollar. Falls das Gesetz in diesem Jahr verabschiedet wird, zeigen Prognosen Kursziele von 3,00 bis 5,00 Dollar bis Ende 2026. Doch selbst im besten Fall bedeutet ein Anstieg von 1,46 auf 5,00 Dollar eine Verdreifachung, ein Ergebnis, das Quartale erfordert. Genau diese Mathematik erklärt, warum erfahrene Anleger gleichzeitig nach Projekten suchen, bei denen ein Listing-Event den gesamten Sprung erzeugen kann.

Pepeto: Der Presale, der schneller wächst als jede XRP-Kurs-Prognose

Die jüngsten XRP-Kurs-Nachrichten über institutionelle Abwicklung bestätigen, dass Kapital in Token mit fertigen Produkten fließt. XRP selbst bietet von 1,46 Dollar bestenfalls eine Verdreifachung auf 5 Dollar, eine Rendite, die in der Presale-Welt als Minimum gilt. Das erklärt, warum Pepeto unter Wallets im Meme-Token-Markt an Fahrt gewinnt und Kapital anzieht, das nach einem anderen Renditeprofil sucht.

Ein ehemaliger Binance-Experte hat das Handelszentrum von Grund auf entworfen, und die Geschwindigkeit, mit der Kapital weiterhin einfließt, erzählt die Geschichte, bevor jede Schlagzeile es tut. Drei Produkte sind fertig: ein kostenloser Swap für den Soforthandel, eine Multi-Chain-Bridge zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana sowie ein KI-Werkzeug zur Risikobewertung von Token-Verträgen. Alles läuft bereits, nicht als Ankündigung, sondern als einsatzbereite Infrastruktur.

Der Presale hat 10 Millionen Dollar gesichert und bewegt sich auf den Hard Cap zu, wobei der PEPETO-Token weiterhin bei 0,0000001870 Dollar steht. Das Berliner Sicherheitsunternehmen SolidProof prüfte die gesamte Vertragsbasis und erteilte ein positives Audit-Ergebnis, noch vor dem öffentlichen Verkaufsstart. Die Zahl neuer Wallets steigt mit jedem Tag, und der Abstand zum Listing schrumpft entsprechend. Beim Hard Cap aktiviert der Smart Contract den Börsenstart ohne manuellen Eingriff, ein Mechanismus, der jede zeitliche Unsicherheit entfernt.

Die Wallets, die bei PEPE am frühesten einstiegen, erzielten Renditen, die später nie mehr erreichbar waren, und Pepeto übertrifft PEPE bereits jetzt in Bezug auf fertige Produkte. Diese Tatsache treibt den aktuellen Kapitalzufluss an, verstärkt durch das erwartete Binance-Listing am Horizont. Die Verbindung aus einem ehemaligen Binance-Experten, einem auditierten Code und einem kostenfreien Handelsplatz ergibt ein Profil, das in der Presale-Phase selten auftaucht. Wer den Presale-Zugang über die offizielle Pepeto-Website nutzt, sichert sich den Einstieg, den der Markt nach dem Listing nicht mehr bieten wird.

Fazit

Die XRP-Kurs-Nachrichten lieferten eine Abwicklung in Sekunden, aber der Weg von 1,46 auf 5,00 Dollar ist bestenfalls eine Verdreifachung. Pepeto hat 10 Millionen Dollar im Presale gesichert und nur einen schmalen Rest an Token vor dem automatischen Abschluss. Ein ehemaliger Binance-Experte baute das Handelszentrum, SolidProof hat die Verträge geprüft, und das erwartete Binance-Listing könnte jedes Presale-Wallet verwandeln. Die Entscheidung, jetzt über die offizielle Pepeto-Website einzusteigen, kostet fast nichts im Vergleich zu dem, was danach kommt. Jeder Zyklus bringt einen Presale hervor, über den der Markt Jahre spricht, und nur die Wallets, die vor dem Abschluss handeln, erzählen diese Geschichte.

Offizielle Pepeto-Website besuchen und Presale-Zugang sichern

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten XRP-Kurs-Nachrichten im Mai 2026?

Ripple, JPMorgan und Mastercard wickelten eine tokenisierte Staatsanleihe auf dem XRP Ledger in fünf Sekunden ab. Das Volumen tokenisierter Staatsanleihen nähert sich branchenweit 15 Milliarden Dollar. Das CLARITY-Act-Voting am 14. Mai könnte den XRP Kurs als nächstes bewegen, und Prognosemärkte sehen eine 78-prozentige Chance auf 1,50 Dollar.

Warum gewinnt Pepeto neben dem XRP Kurs an Aufmerksamkeit?

Ein ehemaliger Binance-Experte sammelte 10 Millionen Dollar für ein Handelszentrum mit kostenlosem Swap und SolidProof-Audit. Der Hard Cap löst den Börsenstart automatisch aus, und der Presale nähert sich dieser Schwelle. Den aktuellen Stand zeigt die offizielle Pepeto-Website.