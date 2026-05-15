Vonovia überzeugt im ersten Quartal 2026 mit stabilen Mieteinnahmen und einem steigenden EBITDA, während Goldman Sachs das Kursziel leicht anhebt. Trotzdem bleibt die Aktie unter Druck, da Investoren weiterhin auf hohe Finanzierungskosten, Immobilienverkäufe und die Verschuldung des Konzerns achten. Zusätzliche Kritik an der Kommunikation vor der Hauptversammlung verschärft die Unsicherheit rund um den Immobilienkonzern.Goldman Sachs hebt das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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