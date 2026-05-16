Die Siemens-Aktie hat am Freitag nach einem historischen Höchststand deutlich nachgegeben. Nur einen Tag nach dem Sprung auf ein neues Rekordhoch geriet das Papier des Münchner Technologiekonzerns massiv unter Verkaufsdruck und zählte plötzlich zu den schwächsten Werten im DAX.Eineinhalb Stunden vor Handelsschluss verlor die Aktie am Freitag 5,46 Prozent und fiel auf 258,75 Euro zurück. Damit entfernte sich das Papier deutlich vom erst am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de