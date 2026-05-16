Shiba Inu Prognose: 374 Milliarden SHIB verlassen Börsen und Reserven fallen auf Jahrestief

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Mehr als 374 Milliarden SHIB verließen in einer Woche die Börsen, und die Reserven fielen auf 82,31 Billionen Token, den niedrigsten Stand des Jahres 2026. Eine solche Verknappung entsteht, wenn große Wallets akkumulieren und nicht, wenn sie sich auf Verkäufe vorbereiten. Der größte einzelne Transfer fand am 10. Mai statt, als ein Wal 134 Milliarden Token von Binance auf eine private Wallet verschob. Die Shiba Inu Prognose spiegelt diese Verschiebung wider, und die Daten deuten auf ein Setup hin, das Händler seit den frühen Monaten von 2021 nicht mehr gesehen haben. SHIB notiert bei rund 0,0000063 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von etwa 3,7 Milliarden Dollar. Analysten beobachten die Widerstände bei 0,0000066 und 0,0000068 Dollar als nächste Ziele. Doch während SHIB auf eine Bewegung wartet, sammelt ein Presale Kapital von Wallets, die vor einer Erstnotierung handeln wollen. Dieser Artikel untersucht die aktuelle Lage von SHIB und den Presale, der die Gleichung verändert.

Shiba Inu Prognose gewinnt an Boden, während der Supply Squeeze sich verstärkt

Die Börsenreserven von Shiba Inu fielen diese Woche auf 82,31 Billionen SHIB, den niedrigsten Stand des Jahres 2026, wie U.Today berichtete. Der größte einzelne Transfer ereignete sich am 10. Mai, als ein Wal 134 Milliarden Token von Binance auf eine private Wallet bewegte und damit rund 845.000 Dollar aus dem offenen Markt nahm. Sinkende Börsenbestände in Kombination mit steigender Wal-Aktivität signalisieren, dass große Halter höhere Preise erwarten. Insgesamt verließen 374 Milliarden SHIB die Börsen in nur sieben Tagen, eine der größten Abflüsse des Jahres.

SHIB notiert nahe 0,0000063 Dollar nach einem Ausbruch aus der Handelsspanne und hält sich über dem 100-Tage-Durchschnitt. Analysten nennen 0,0000066 und 0,0000068 Dollar als Ziele, falls der Kaufdruck anhält, wobei 0,000008 Dollar möglich wäre, wie CoinGecko zeigt. Das Allzeithoch bei 0,000009 Dollar wurde seit 2021 nicht getestet, und jede Shiba Inu Prognose muss das fallende Angebot und die Wal-Akkumulation berücksichtigen. Die SEC und CFTC klassifizierten SHIB im März 2026 gemeinsam als digitalen Rohstoff, was dem Token regulatorische Klarheit verschafft.

Changelly prognostiziert für Mai einen Durchschnitt von 0,00000657 Dollar mit einem Höchstwert nahe 0,00000682 Dollar, während die Vier-Stunden-Charts einen bullischen Trend zeigen. Für Dezember 2026 sieht Changelly eine Spanne von 0,0000072 bis 0,0000077 Dollar, was solide Zuwächse für Halter darstellt, die Geduld mitbringen. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 3,7 Milliarden Dollar, und SBI VC Trade in Japan nahm SHIB im Mai in sein Lending-Programm auf, was die internationale Reichweite stärkt.

Der Weg nach oben ist real, aber die Analyse zeigt die Grenzen eines Tokens dieser Größe. Das Setup begünstigt eine Bewegung nach oben, aber diese Bewegung wird bei einer Marktkapitalisierung von 3,7 Milliarden Dollar kein Portfolio grundlegend verändern, und genau hier beginnt die Suche nach einem früheren Einstieg.

Pepeto: Warum die Wal-Akkumulation bei SHIB Wallets zum Presale führt

Die Börsenreserven von SHIB sinken, was zeigt, dass Wal-Wallets Positionen aufbauen, während die Preise flach bleiben. Die Stimmung bei Meme Coins kann sich an einem einzigen Tag drehen, und ein einziger Transfer verändert das Angebotsbild. SHIB fängt in einer Woche an Fahrt auf, und in der nächsten führt ein anderer Token. Wer nur einen einzigen Token hält und hofft, dass der Kurs günstig ausfällt, setzt sein Kapital jeder Schwankung aus.

Vor diesem Hintergrund richtet sich die Aufmerksamkeit auf Pepeto, wo Wallets vor der breiten Masse einsteigen. Es ist weniger eine Wette auf einen einzelnen Meme-Coin als vielmehr ein Einstieg in eine vollständige Exchange-Plattform mit Schutz in jedem Trade. Kapital fließt in eine Plattform, auf der PepetoSwap den Handel ohne Gebühren abwickelt und eine Cross-Chain-Bridge Assets über verschiedene Blockchains hinweg kostenlos transferiert. Hinter dem Projekt steht der Kopf, der bereits den Original-Pepe-Token mit 420 Billionen Einheiten ohne ein einziges Produkt auf 11 Milliarden Dollar Bewertung brachte.

SolidProof führte ein vollständiges Audit des Exchange-Codes durch und bestätigte die Integrität aller Smart Contracts, noch bevor der erste Token im Presale verkauft wurde. Der Swap prüft Pools vor der Ausführung, und die Bridge verbindet Chains ohne Extrakosten. Statt Mittel über verschiedene Plattformen zu verteilen, halten Anleger alles an einem Ort, was die Kontrolle über das eigene Kapital stärkt.

Der Presale steht bei einem Preis von 0,0000001871 Dollar, und mehr als 10 Millionen Dollar wurden eingesammelt, bevor die Binance-Notierung den Einstieg dauerhaft verschließt. Kapital, das während einer Phase der Unsicherheit eintritt, zeigt das Vertrauen informierter Anleger, nicht spekulativer Nachzügler. Während der Markt bullisch wird, steigt das Kapital hinter Pepeto weiter an. Wer vor dem Listing handelt, sichert sich den Einstieg, den spätere Käufer nicht mehr erreichen.

Fazit: Was die Shiba Inu Prognose für diesen Zyklus bedeutet

SHIB-Wale zogen 374 Milliarden Token von den Börsen, und der Preis erreichte kaum 0,0000063 Dollar, was zeigt, wo sich die echten Gewinne 2026 bilden. Die Shiba Inu Prognose mag nach oben zeigen, aber die Ergebnisse, die ein Portfolio verändern, entstehen bei Pepeto, wo über 10 Millionen Dollar zuflossen, obwohl etablierte Coins stagnierten. Frühe BTC-Halter, die Wal-Bewegungen in die Akkumulationsphase 2020 beobachteten, sagen alle, dass sie unsicher waren, und viele von ihnen hätten rückblickend gerne stärker investiert. Ein vergleichbares Akkumulationsmuster zeichnet sich nun bei Pepeto ab. Der Einstieg über die offizielle Pepeto-Website vor der Notierung sichert die Ergebnisse, die das Binance-Listing liefern soll, und Zögern könnte sich als verpasste Gelegenheit erweisen, die in diesem Zyklus nicht zurückkehrt.

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Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Shiba Inu Prognose für Mai 2026?

SHIB notiert bei 0,0000063 Dollar, und Changelly prognostiziert eine Spanne von 0,0000063 bis 0,0000077 Dollar für 2026. Der Rückgang der Börsenreserven auf 82,31 Billionen Token, den niedrigsten Stand des Jahres, und die Wal-Akkumulation von 374 Milliarden SHIB deuten auf steigende Preise hin, wenn der Kaufdruck zunimmt.

Ist Pepeto ein starker Presale-Einstieg neben SHIB?

Mehr als 10 Millionen Dollar an Kapital stehen hinter Pepeto mit einer bevorstehenden Binance-Notierung und einem SolidProof-Audit. Die offizielle Pepeto-Website zeigt, wo Wallets als Erste eingestiegen sind, bevor das Listing den aktuellen Presale-Preis dauerhaft verändert.