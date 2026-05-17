© Foto: adobe.stock.comSilber wurde am Freitag von einem gewaltigen Preisbeben erfasst. Dessen Wucht und Vehemenz lässt für die nächsten Tage nicht viel Gutes erwartet. Der Silberpreis reagierte dabei besonders sensibel auf neue Entwicklungen.Aktuelle Silberpreisentwicklung - Inflationsdaten sorgen für Preissturz Der Silberpreis stürzte am Freitag regelrecht ab. Knapp 9 Prozent betrug der Tagesverlust. Die Wucht und die Vehemenz des Abverkaufs lässt nun insbesondere im Hinblick auf den Wochenstart nicht viel Gutes erwarten. Über Silber und den anderen Edelmetallen braute sich zuletzt etwas zusammen, das sich am Freitag in einem gewaltigen Abverkauf entlud. Inflationsdaten, die deutlich über den Erwartungen …Den vollständigen Artikel lesen
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