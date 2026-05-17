Viele Unternehmen setzen auf flexible Arbeitsmodelle - scheitern aber an der Umsetzung. Nur ein Viertel der jungen Beschäftigten fühlt sich noch emotional verbunden. Professorin Heike Bruch erklärt, woran das liegt und wie Führung den Unterschied macht. Die größte Gruppe sind die "modern Überforderten": Das zeigt eine Längsschnittstudie, die Wirtschaftsprofessorin Heike Bruch verantwortet. Als Direktorin des Instituts für Führung und Personalmanagement ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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