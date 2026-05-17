Malta schenkt seinen Bürger:innen im Rahmen einer Zusammenarbeit mit OpenAI für ein Jahr kostenlosen Zugang zu ChatGPT Plus. Allerdings müssen Interessierte für das Gratis-Abonnement einen speziellen KI-Kurs der Uni Malta absolvieren. ChatGPT-Erfinder OpenAI ist eine Partnerschaft mit dem südeuropäischen Inselstaat Malta eingegangen, die als erste ihrer Art gilt. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit soll ChatGPT Plus allen Bewohner:innen Maltas kostenlos ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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