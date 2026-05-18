Der DAX befindet sich weiter auf Richtungssuche. In der abgelaufenen Woche büßte das größte deutsche Börsenbarometer unter dem Strich knapp 400 Punkte ein und schloss -1,59% tiefer mit 23.950 Punkten. Die höchsten Gewinne gab es bei Infineon, BMW und MTU verzeichneten die stärksten Verluste. Geht die Schaukelbörse in der neuen Woche weiter? Es geht Auf und Ab Zum Start in die Woche schloss der Markt noch kaum verändert, ehe es am Dienstag zu einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de