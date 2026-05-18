Während der DAX seit Jahresbeginn ins Minus gerutscht ist und selbst der starke NASDAQ 100 nicht mithalten kann, zieht der TSI Fonds einsam seine Bahn: deutlich zweistellig im Plus - ohne dass Anleger auch nur einen Finger krümmen müssen!Das Börsenjahr ist bisher alles andere als ein Selbstläufer. Zinsängste, geopolitische Unsicherheiten, abrupte Sektorrotationen - wer die letzten Monate aktiv gehandelt hat, weiß, wie nervenaufreibend die Märkte aktuell sind. Umso bemerkenswerter ist das Ergebnis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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