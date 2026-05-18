Die in Gersthofen bei Augsburg gelegene International School Augsburg (ISA) wurde von der Industrie- und Handelskammer Schwaben auf Anforderung der Wirtschaft als Wirtschaftsförderungsprojekt initiiert. Als englischsprachiges Gesamtschul- und Ganztagsschulkonzept erfüllt sie internationale Bildungsstandards und bietet ein Bildungskonzept für Kinder international mobiler Familien (Expats) in der Region Augsburg-München. Die ISA unterrichtet Schüler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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