© Foto: Ren Junchuan/Xinhua via ZUMA Wire/dpaDer KI-Boom treibt die Nachfrage nach Seltenen Erden massiv an. Doch weltweit dominieren nur vier Minen den Markt.Der weltweite Boom rund um Künstliche Intelligenz und humanoide Roboter verschärft den Kampf um Seltene Erden. Während Investoren Milliarden in neue Projekte außerhalb Chinas stecken, zeigt sich: Der globale Markt hängt derzeit praktisch an nur vier großen Minen. Das berichtet Barron's unter Verweis auf Branchendaten und Unternehmensangaben. Vor allem die wachsende Nachfrage nach Magneten für Elektromotoren, Smartphones, Rüstungstechnologie und Robotik treibt den Markt an. China bleibt die dominierende Macht Die größte Mine der Welt liegt in der Inneren Mongolei in China. …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE