Bitcoin Preisprognose: BTC fällt unter $79.000, während $550 Millionen in Shorts auf den nächsten Katalysator warten

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Bitcoin ist innerhalb von drei Tagen von $82.000 auf unter $79.000 gefallen, und 550 Millionen Dollar in Short-Positionen warten auf die nächste Richtungsentscheidung. Der CLARITY Act hat den Senatsausschuss am 14. Mai mit 15 zu 9 Stimmen passiert, und BTC reagierte mit dem stärksten Tagesanstieg seit Wochen. Steigende Anleiherenditen und ein CPI von 3,8 Prozent im Jahresvergleich drehten die Stimmung am Freitag, und der gesamte Kryptomarkt verlor in einer Stunde über 90 Milliarden Dollar. Die Bitcoin Preisprognose hängt jetzt davon ab, ob der Kurs die $82.455-Marke zurückerobern kann oder den Support bei $76.000 testet. Institutionelle ETF-Zuflüsse blieben mit über 622 Millionen Dollar in einer Woche stark, doch die Makro-Daten bremsen die Aufwärtsbewegung. Analysten sehen $86.500 als Mai-Ziel bei anhaltendem Kaufdruck, aber selbst dieses Szenario liefert nur rund zehn Prozent vom aktuellen Niveau.

Bitcoin Preisprognose Mai 2026: CLARITY Act trifft Inflations-Schock

Bitcoin notiert am 17. Mai 2026 bei $78.378, nachdem der Kurs am Mittwoch noch $82.000 berührt hatte. Das Senate Banking Committee hat den Digital Asset Market Clarity Act am 14. Mai mit einem parteiübergreifenden Ergebnis von 15 zu 9 Stimmen verabschiedet, und die Märkte reagierten sofort. Strategy stieg um 8,16 Prozent, Coinbase legte 9,10 Prozent zu, und Robinhood gewann 6,16 Prozent an einem einzigen Handelstag.

Die Bitcoin Preisprognose von CoinDCX sieht den nächsten Widerstand bei $82.455, und ein Durchbruch über den 200-Tage-Durchschnitt bei $84.000 würde den Weg Richtung $86.500 bis Ende Mai öffnen. Der Support liegt zwischen $76.000 und $77.000, und ein Fall darunter würde die Erholung der vergangenen Wochen komplett auslöschen. Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten Zuflüsse von 622,7 Millionen Dollar in einer Woche und verlängerten eine Serie von sechs aufeinanderfolgenden Wochen mit Nettozuflüssen. Polymarket zeigt eine Wahrscheinlichkeit von 69 Prozent, dass der CLARITY Act 2026 zum Gesetz wird, ein Anstieg um 16 Prozentpunkte seit Anfang Mai.

Die April-CPI-Daten zeigten einen Anstieg von 3,8 Prozent im Jahresvergleich, getrieben von steigenden Energiepreisen durch die Iran-Krise am Golf. Selbst die optimistische Juni-Prognose von $87.500 liefert nur rund zehn Prozent vom aktuellen Niveau, ein Ertrag, den bestehende Halter erwarten, der aber ein Portfolio nicht grundlegend verändern kann. Die Bitcoin Preisprognose bleibt kurzfristig von der Frage abhängig, ob frische institutionelle Zuflüsse und ein Durchbruch über $84.000 einen echten Trendwechsel einleiten.

Pepeto: Die Presale-Plattform, die bereits vor dem Listing arbeitet

Die Vorstellung, Token zwischen Chains zu tauschen, ohne Gebühren zu zahlen, während jeder Vertrag auf Risiken geprüft wird, klingt nach einem Feature für die Zeit nach dem Listing. Aber genau das bietet Pepeto schon heute, angetrieben von PepetoSwap, der gebührenfreien Handelsplattform, die vom selben Mitgründer entwickelt wurde, der den Original-Pepe-Coin erschaffen hat. Der Swap ist bereits live und mit einer Cross-Chain-Bridge verbunden, die Token zwischen Netzwerken ohne Kosten bewegt.

Ein Risikoscanner prüft jeden Vertrag, bevor ein einziger Dollar hineinfließt, sodass Kapital geschützt bleibt. Die Sicherheit jedes Vertrags wurde von SolidProof vollständig geprüft und verifiziert, und die Bridge verbindet separate Chains zu einer Ebene, auf der Token ohne Kosten transferiert werden.

Mehr als zehn Millionen Dollar, die während der stärksten Angstphase eingeflossen sind, zeigen, dass große Wallets ihre Seite gewählt haben.

Fazit zur Bitcoin Preisprognose und zum Presale-Fenster

Der CLARITY Act hat bewiesen, dass Bitcoin-Nachrichten Milliarden an Volumen bewegen, und BTC bei $82.000 zeigte, dass die Nachfrage real ist. Pepeto zum Presale-Preis bietet, was BTC bei $79.000 nicht liefern kann. Die offizielle Pepeto-Website zeigt eine funktionierende Plattform mit SolidProof-Audit und einem Binance-Listing, das das Fenster zeitlich begrenzt. Wer jetzt den Zugang sichert, steht an dem Punkt, an dem das Listing den größten Hebel bietet. Wer wartet, während die Bitcoin Preisprognose zwischen $76.000 und $86.000 pendelt, könnte den günstigsten Einstiegspunkt dieses Zyklus verpassen.

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Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Bitcoin Preisprognose für Mai 2026?

Der CLARITY Act hat den Senatsausschuss mit 15 zu 9 Stimmen passiert und BTC kurzfristig über $82.000 geschoben, bevor Anleiherenditen und Inflationsdaten den Kurs auf $78.378 drückten. CoinDCX sieht $86.500 als Mai-Ziel, aber der 200-Tage-Durchschnitt bei $84.000 muss zuerst fallen.

Warum zieht der Pepeto-Presale gerade jetzt Aufmerksamkeit auf sich?

Die offizielle Pepeto-Website zeigt einen noch offenen Presale mit einem sich nähernden Binance-Listing und mehr als zehn Millionen Dollar eingesammeltem Kapital, was den Einstieg in eine Renditespanne positioniert, die BTC auf dem aktuellen Niveau nicht bieten kann.