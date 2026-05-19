Nürnberg (ots) -Der Kinder- und Jugendbuchverlag Tessloff hat Dr. Wladimir Klitschko als Autor für ein neues WAS IST WAS Projekt gewonnen. Gemeinsam mit seiner Geschäftspartnerin Tatjana Kiel und der Sachbuchautorin Andrea Weller-Essers veröffentlicht der ehemalige Boxweltmeister und Unternehmer im September 2026 in Deutschlands bekanntester Kindersachbuchreihe den Titel "WAS IST WAS Stark sein - Vertrau auf dich".Im Mittelpunkt steht die Frage, was Stärke heute eigentlich bedeutet - und dass sie weit über körperliche Kraft hinausgeht. Das Buch zeigt Kindern ab acht Jahren, wie sie Selbstvertrauen und Teamgeist entwickeln, mit Rückschlägen und Enttäuschungen umgehen können und eigene Schwächen als Stärken begreifen lernen. Dabei geht es auch um Kinderrechte, den Umgang mit Fake News und Vorurteilen sowie darum, Fehler als Teil des Weges zu verstehen. Persönliche Einblicke und Prinzipien aus dem Kids-Konzept der Methode FACE the Challenge von Wladimir Klitschko und Tatjana Kiel verbinden sich mit wissenschaftlichen Hintergründen zu Resilienz und Gefühlen. Was man als einzelner Mensch erreichen kann, wenn man an seinen Zielen festhält, zeigen beispielsweise kleine Porträts über Persönlichkeiten wie Malala Yousafzai oder Jane Goodall.Verlegerin Katja Meinecke-Meurer freut sich: "Mit Wladimir Klitschko, Tatjana Kiel und Andrea Weller-Essers hat sich ein ganz besonderes Autoren-Team gefunden. Gemeinsam gelingt es ihnen, Kindern ein Thema nahezubringen, das aktueller kaum sein könnte: Wie kann ich stark bleiben in einer Welt, die mir viel abverlangt? Das Buch vermittelt Mut, Selbstvertrauen und Gemeinschaftsgefühl - immer auf Augenhöhe mit den Kindern und ganz im Sinne unseres Claims 'Weil Wissen stark macht'." Der Titel "WAS IST WAS Stark sein - Vertrau auf dich" erscheint im September 2026.Pressekontakt:Janine WölfelTessloff VerlagBurgschmietstr. 2-490419 NürnbergTelefon: +49 (0) 911 39906-27E-Mail: woelfel@tessloff.comOriginal-Content von: TESSLOFF VERLAG, Ragnar Tessloff GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70327/6277632