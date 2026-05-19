Den vollständigen Bericht von GSC-Research zur Hauptversammlung finden Sie in der Anlage.Anhang: HVNationalBank2026.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
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|13:39
|National-Bank AG: "Erhöhte Dividende von 1,00 Euro beschlossen", HV-Bericht von GSC-Research
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|05.05.
|National-Bank forciert Drittvertrieb der hauseigenen Fonds
|Wien (www.fondscheck.de) - Die National-Bank mit Sitz in Essen möchte die von ihr initiierten Fonds künftig verstärkt an Anleger vermarkten, die nicht Kunde der Bank sind, so die Experten von "FONDS...
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|04.05.
|National-Bank forciert Drittvertrieb der hauseigenen Fonds
|24.04.
|Kommt von der Commerzbank: National-Bank Vermögenstreuhand mit neuem Mitglied der Geschäftsführung
|30.03.
|NATIONAL-BANK AG Essen - HV am 13.05.2026
|- die ordentliche Hauptversammlung findet am Mittwoch, dem 13. Mai 2026 in der Philharmonie Essen, Huyssenallee 53, 45128 Essen um 10:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag 1,00 €/Aktie.Den vollständigen...
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