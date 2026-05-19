Den vollständigen Bericht von GSC-Research zur Hauptversammlung finden Sie in der Anlage.Anhang: HVPiperDeutschland2026.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
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|13:39
|Piper Deutschland AG: "Dividende von 0,35 Euro", HV-Bericht von GSC-Research
|Den vollständigen Bericht von GSC-Research zur Hauptversammlung finden Sie in der Anlage.Anhang: HVPiperDeutschland2026.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
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|26.03.
|Piper Deutschland AG - HV am 11.05.2026
|- die ordentliche Hauptversammlung findet am Montag, dem 11. Mai 2026 bei der Piper Deutschland AG, Fieseler-Storch-Str. 10, Flughafen Kassel-Calden um 12:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag 0,35 €/Aktie.Den...
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|04.07.25
|Piper Deutschland AG: "Erfolgreiche Entwicklung setzt sich fort" - Artikel aus der Fachzeitschrift Nebenwerte-Journal
|- im Anhang finden Sie den Artikel zur Gesellschaft aus der Fachzeitschrift Nebenwerte-Journal.Anhang: NWJ202507.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
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|20.05.25
|Piper Deutschland AG: "Trotz Gewinnrückgang wird die Dividende auf 0,40 Euro erhöht" - HV-Bericht von GSC-Research
|- im Anhang finden Sie den HV-Bericht von GSC-Research.Anhang: HVPiperDeutschland2025.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
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