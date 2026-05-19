Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Millennial Potash Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 19.05.2026, 5:44 Uhr Zürich/Berlin Kali zählt zu den wichtigsten, aber oft unterschätzten Rohstoffen der Welt. Ohne Kalidünger lassen sich moderne landwirtschaftliche Erträge kaum aufrechterhalten. Stickstoff, Phosphor und Kali erfüllen unterschiedliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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