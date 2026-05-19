Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Fortuna Mining Corp. und Gold X2 Mining Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 16.05.2026, 16:30 Uhr Zürich/Berlin · Rund die Hälfte der Goldnachfrage geht jährlich in den Schmuckbereich, so das World Gold Council. 47 Milliarden US-Dollar wurden nur im ersten Quartal 2026 für Goldschmuck ausgegeben. ...

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