Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen Sibanye-Stillwater Ltd. und Blue Moon Metals Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 15.05.2026, 18:35 Uhr Zürich/Berlin Gerade in vielen asiatischen Ländern garantierte fossile Energie Stabilität. Doch nun entwickelt sie sich zum Sicherheitsrisiko aufgrund der Abhängigkeiten von Öl- und Gasimporten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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