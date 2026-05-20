München (ots) -- Teure Ersatzmaut: Die Hitliste der (vergeblichen) Ausreden- Staufrei durch die Mautstation mit der ADAC Mautbox- Vorsicht vor Fake-Shops und unseriösen Online-Anbietern- Achtung bei der Reiseplanung: Brenner-Sperrung am 30. Mai(ADAC SE) Die Sommerferien nahen und damit verkehrsreiche Tage in Richtung Süden. Die Autobahnen in den Lieblingsreiseländern der Deutschen, also etwa Italien, Frankreich und Kroatien unterliegen streckenabhängigen Gebühren, in den Transitländern Schweiz, Österreich und Slowenien sind Vignetten obligatorisch.Ersatzmaut vermeiden - keine Chance für AusredenDie Mautaufsicht in Österreich stellt gerade bei der Klebevignette, die es nur noch für das Jahr 2026 gibt, immer wieder fest, dass Fahrzeuglenker sehr kreativ sein können. Sie konfrontieren die Prüfer auf österreichischen Autobahnenmit einer Fülle an Ausreden, warum sie nicht über eine gültige Vignette verfügen. So lautet die "Top10" des Jahres 2025:1. "Ich habe nicht gewusst, wo man sich eine Vignette kaufen kann."2. "Das Navi hat mich auf die Autobahn gelotst."3. "Ich bin hier noch nicht in Österreich!"4. "Habe ja eh für die Streckenmaut-Strecke bezahlt."5. "Es hat mir niemand gesagt, dass ich die Vignette aufkleben muss."6. "Habe nichts von der Vignettenpflicht in Österreich gewusst."7. "Das ist nicht mein Auto."8. "Mein Hund hat die Klebevignette gefressen."9. "Die Kinder haben die Vignette in ihr Stickeralbum geklebt."10. "Die Vignette ist, als Geschenk auf eine Weinflasche geklebt, am Armaturenbrett sichtbar angebracht."Diese Ausreden oder Unwissen schützen aber nicht vor der üppigen Ersatzmaut. Es werden 200 Euro für mehrspurige Fahrzeuge fällig, für einspurige sind es 120 Euro. Wer die Ersatzmaut nicht bezahlt, erhält eine Anzeige von der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde. Im Verwaltungsstrafverfahren kann der Strafrahmen dann bis zu 3000 Euro betragen.Ab dem Jahr 2027 wird es für Österreich keine Klebevignette mehr geben. Das jahrzehntelang vertraute "Pickerl" wird dann Geschichte sein. Daher am besten bereits jetzt "üben" und die digitale Vignette zur automatischen Kennzeichenerfassung mit sofortiger Gültigkeit online kaufen.Streckenmaut zusätzlich zur Vignette erforderlichUnabhängig von der österreichweiten Autobahn-Vignette ist auf bestimmten Streckenabschnitten im Nachbarland eine Sondermaut zu zahlen. Für die Brenner-, Tauern- und Pyhrn-Autobahn sowie Arlbergtunnel und Karawankentunnel (Richtung Süden) gibt es im ADAC Mautportal digitale Tickets, mit denen die Mautstelle ohne anzuhalten passiert werden kann. Besonders unkompliziert: Mit der "Streckenmaut FLEX" wird jede Durchfahrt einer Mautstation automatisch erkannt und abgerechnet. Das Risiko einer teuren Ersatzmautforderung, speziell bei den immer häufigeren schrankenlosen Durchfahrtsspuren, hat sich damit ein für alle Mal erledigt und man zahlt nur, wenn man auch fährt.Wichtig: Am 30. Mai 2026 ist die Befahrung der Brennerautobahn auf österreichischer Seite aufgrund einer behördlich genehmigten Kundgebung nicht möglich. Vom Kauf eines Streckenmaut-Tickets für diesen Tag ist Abstand zu nehmen und die Reiseroute entsprechend umzuplanen.Staufrei durch die Mautstation mit der ADAC MautboxFür Vielfahrer und Urlaubsreisende nach oder durch Italien, Frankreich und Kroatien bietet die ADAC Mautbox eine komfortable Alternative zur streckenweisen Bezahlung mit Bargeld oder Karte vor Ort: Nutzerinnen und Nutzer des nur wenige Zentimeter kleinen Geräts fahren auf speziell gekennzeichneten Spuren mit dem T-Symbol ("Telepass" oder "Télépéage") und können die Mautstationen ohne Anhalten passieren: Die Box wird automatisch erkannt, die Schranke öffnet sich selbstständig. Gebühren werden im Nachhinein monatlich über die bevorzugte Zahlungsweise abgerechnet.Die ADAC Mautbox deckt für Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen je nach Ausführung (Standard oder Premium) die Nutzung mautpflichtiger Strecken in Italien, Frankreich, Spanien, Portugal und Kroatien ab.Wer ein Wohnmobil über 3,5 Tonnen Gesamtgewicht fährt, kann mit der Camper Mautbox des ADAC seine Straßengebühren in über zehn europäischen Ländern unkompliziert abrechnen.Vorsicht vor Fake-Shops und unseriösen Online-AnbieternDamit die Reiselust nicht durch unerwartete finanzielle Zusatzbelastungen getrübt wird, sollte man nicht vergessen, eine gültige Vignette besorgen - am besten bereits vor der Abfahrt. Doch Vorsicht vor unseriösen Anbietern im Internet. Sie rufen über Servicegebühren teilweise mehr als das Doppelte der offiziellen Preise auf. Darüber hinaus gibt es auch sogenannte Fake-Shops, die Kundinnen und Kunden finanziell hohen Schaden bis zu mehreren tausend Euro zufügen können, indem sie Buchungsseiten täuschend echt kopieren und Zahlungsdaten der Kunden abgreifen.ProduktangebotDie Vignetten, sowohl in der digitalen als auch in der Klebe-Version, sind in allen ADAC Geschäftsstellen erhältlich; österreichische Streckenmaut-Tickets sowie 1- und 10-Tages-Vignetten, die E-Vignette für die Schweiz (Fahrzeug und Anhänger) sowie die Autobahngebühr für Slowenien auch kurzfristig im ADAC Mautportal (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/maut-vignette/buchung/one-cart/configure/) am PC und mobil am Handy. Sowohl vor Ort in der ADAC Geschäftsstelle wie auch online im ADAC Mautportal sind sie sofort nach dem Kauf oder zum Wunschtermin gültig. Infos zur Buchung und Bezahlung der österreichischen, schweizerischen und slowenischen Mautprodukte in einem gemeinsamen Warenkorb - unkompliziert und in einem Kaufvorgang - sind hier zusammengestellt (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/maut-vignette/).Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen können mit der ADAC Mautbox (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/maut-vignette/mautbox/) die Zahlung der Maut unkompliziert abwickeln, je nach Boxausführung in Italien, Frankreich, Spanien, Portugal und Kroatien.Wohnmobile über 3,5 Tonnen können mit der Camper Mautbox (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/maut-vignette/campermautbox/) von ADAC und DKV Mautkosten in über zehn europäischen Ländern zusammen abrechnen lassen.Über die ADAC SEDie ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 25 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationThomas BiersackT 089 76 76 29 77thomas.biersack@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122834/6278357