Und zwar mit einer Beteiligung und langfristigen Lieferverträgen: HEIDELBERG MATERIALS beteiligt sich mit 10 % an der AmeriTex Pipe & Products, einem Anbieter von Stahlbetonrohren, Kastendurchlässen und Betonfertigteilen in Texas. Finanzielle Details wurden nicht bekannt. Doch nach Unternehmensangaben verfügt AmeriTex über hochwertige Produktionsanlagen an Standorten, die hervorragend zu der bestehenden Präsenz passen. Da schafft eine Partnerschaft natürlich Mehrwert und wird das Wachstum beschleunigen - Daumen hoch!
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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