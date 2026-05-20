Vonovia hat mit 5,7 Prozent eine der höchsten Dividendenrenditen im DAX. Um sich die diesjährige Ausschüttung zu sichern, müssen Anleger sich aber beeilen. Am morgigen Donnerstag ist die Hauptversammlung des DAX-Konzerns und damit der Stichtag für die Dividende. Sollten Anleger sich die Dividende noch schnell sichern?Das Wichtigste kurz und knappDas Wichtigste kurz und knapp• Vonovia hält am morgigen Donnerstag seine Hauptversammlung ab.• Nur wer die Aktie bis dahin im Depot hat, kann sich die Dividende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär