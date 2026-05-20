Novo Nordisk hat neue Studiendaten zu Semaglutid veröffentlicht und damit erneut Aufmerksamkeit an den Finanzmärkten ausgelöst. Der Wirkstoff, der bereits den Boom bei Adipositas- und Diabetesmedikamenten prägt, könnte nun auch in der Behandlung schwerer Lebererkrankungen eine Schlüsselrolle übernehmen.Novo Nordisk hat neue Studiendaten zu Semaglutid veröffentlicht und damit erneut Aufmerksamkeit an den Finanzmärkten ausgelöst. Der Wirkstoff, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de