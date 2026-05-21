OpenAI steuert mit großen Schritten auf den Börsengang zu. Wie die Financial Times unter Berufung auf Insider meldet, könnte der Entwickler von ChatGPT bereits am Freitag vertraulich Unterlagen für ein IPO einreichen. Die Bewertung des KI-Unternehmens dürfte dabei die Marke von einer Billion Dollar überschreiten. Der eigentliche Börsengang wird demnach für September angepeilt.• OpenAI bereitet laut "Financial Times" vertrauliche IPO-Unterlagen vor, die bereits am heutigen Freitag veröffentlicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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