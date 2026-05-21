Von Kursen um 75 Euro sprang die Hensoldt-Aktie (HAG000) in den vergangenen Handelstagen bis über die 90 Euro-Marke. Neben einem generell wieder verbesserten Marktsentiment für Rüstungswerte, überzeugte der Rüstungszulieferer auch mit guten Zahlen für das erste Quartal. Speziell beim Auftragseingang ging es weiter steil nach oben. Im ersten Quartal steigerte Hensoldt den Umsatz um 25,6 Prozent auf 196 Millionen Euro. Beim bereinigten operativen Ergebnis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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