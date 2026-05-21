- die ordentliche Hauptversammlung findet am Dienstag, dem 30. Juni 2026 in der BW-Bank, Kleiner Schlossplatz 11, 70173 Stuttgart um 11:00 Uhr statt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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- die ordentliche Hauptversammlung findet am Dienstag, dem 30. Juni 2026 in der BW-Bank, Kleiner Schlossplatz 11, 70173 Stuttgart um 11:00 Uhr statt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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|15:38
|Schlossgartenbau AG - HV am 30.06.2026
|- die ordentliche Hauptversammlung findet am Dienstag, dem 30. Juni 2026 in der BW-Bank, Kleiner Schlossplatz 11, 70173 Stuttgart um 11:00 Uhr statt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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|14.07.25
|Schlossgartenbau AG: "Leerstand über 50 Prozent wegen geplanter Sanierung - Fair Value rund 600 Euro je Aktie" - HV-Bericht von GSC-Research
|- im Anhang finden Sie den HV-Bericht von GSC-Research.Anhang: HVSchlossgartenbau2025.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
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