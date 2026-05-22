Die Enphase-Energy-Aktie ist gestern um gut +17% gestiegen und zeigt damit wieder deutliche Stärke im kurzfristigen Chartbild. Nach der längeren Schwächephase hellt sich die technische Struktur zunehmend auf, während wichtige Widerstandsbereiche erneut unter Druck geraten. Vor allem die hohe Dynamik im Solarsektor sorgt aktuell für neues Momentum im Kursverlauf. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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