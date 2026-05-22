DJ Trump will 5.000 Soldaten zusätzlich nach Polen schicken

Von Michael R. Gordon, Alexander Ward und Yoko Kubota

DOW JONES--Präsident Trump kündigte die Entsendung von zusätzlichen 5.000 Soldaten nach Polen an - ein Schritt, der einen Verbündeten beruhigen soll, aber zugleich an den Bemühungen des Weißen Hauses nichts ändert, die amerikanische Militärpräsenz in Europa zu verringern.

"Basierend auf der erfolgreichen Wahl des jetzigen Präsidenten von Polen, Karol Nawrocki", schrieb Trump in einem Beitrag in den sozialen Medien, "freue ich mich, bekannt zu geben, dass die Vereinigten Staaten weitere 5.000 Soldaten nach Polen entsenden werden."

Trumps Entscheidung folgte der überraschenden kürzlichen Ankündigung von Verteidigungsminister Pete Hegseth, die neunmonatige Rotation einer Panzerbrigade aus dem texanischen Fort Hood nach Polen abzusagen.

Die Entscheidung von Hegseth stieß auf scharfe Kritik von republikanischen und demokratischen Abgeordneten und beunruhigte polnische Regierungsvertreter. Letztere sagten dem Wall Street Journal, sie seien vor dem Schritt nicht konsultiert worden.

Hegseths Vorgehen überraschte insofern, als es der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz und nicht ein Mitglied der polnischen Regierung gewesen war, dass die US-Strategie im Krieg mit dem Iran kritisiert und damit Trumps Zorn zugezogen hatte. Anfang Mai reagierte Trump darauf, indem er den Abzug von 5.000 Soldaten aus Deutschland anordnete - ein Prozess, der laut Pentagon sechs bis zwölf Monate dauern werde.

Ein aktueller und ein ehemaliger US-Vertreter sagten, Trump habe Hegseth kürzlich telefonisch gefragt, warum die Truppenentsendung nach Polen abgesagt worden sei. Trump sagte Hegseth, dass die USA einen amerikanischen Verbündeten wie Polen mit engen Beziehungen zum Weißen Haus nicht schlecht behandeln sollten.

Sprecherin Anna Kelly sagte: "Präsident Trump schätzt alles, was der Minister getan hat und weiterhin tun wird, um die America-First-Agenda in unserem Militär umzusetzen und unsere Soldaten wie nie zuvor zu priorisieren."

Das Pentagon reagierte nicht auf Anfragen nach Stellungnahme. Das Wall Street Journal berichtete erstmals im April, dass Trump erwäge, Länder, die den Krieg mit dem Iran nicht unterstützten, durch den Abzug von US-Truppen zu bestrafen.

In seinem Social-Media-Beitrag vom Donnerstag sagte Trump nicht, welche amerikanischen Einheiten nach Polen entsandt werden, ob sie aus anderen Teilen Europas kommen oder ob er bereit sei, die abgesagte Entsendung wieder einzusetzen.

Trump hatte Anfang Mai gesagt, dass er einige Soldaten aus Deutschland nach Polen schicken könnte. Eine Option, die im Pentagon diskutiert wird, sieht vor, das 2. Kavallerieregiment von Vilseck, Deutschland, nach Polen zu verlegen.

Ein solcher Schritt würde Trump die Möglichkeit geben, Deutschland zu bestrafen und gleichzeitig enge Beziehungen zu Warschau aufrechtzuerhalten. Nawrocki, ein Verbündeter des US-Präsidenten, trat sein Amt im vergangenen August an.

Dies würde auch die Gesamtzahl der US-Truppen in Europa weiter verringern, was der langfristigen Politik des Pentagons entspricht, das US-Engagement in der NATO zu reduzieren und den europäischen Verbündeten die Hauptverantwortung für die konventionelle Verteidigung zu übertragen.

Die Beziehungen der USA zu Europa sind stark belastet, da Trump über den Erwerb Grönlands, eines autonomen Gebiets Dänemarks, nachgedacht hat und es Meinungsverschiedenheiten über den Krieg mit dem Iran gibt.

Die Brigade, die für neun Monate nach Polen entsandt werden sollte (das 2. Panzerbrigadekampfteam der 1. Kavalleriedivision) umfasst mehr als 4.000 Soldaten. Hegseths Entscheidung, deren Entsendung zu stoppen, bot eine schnelle Möglichkeit, die US-Truppenstärke in Europa zu reduzieren.

Die Entscheidung kam jedoch so plötzlich, dass Heeresminister Dan Driscoll und der amtierende Generalstabschef des Heeres, General Christopher LaNeve, während einer Anhörung im Kongress einräumten, dass sie erst wenige Tage vor der Bekanntgabe von der Absage erfahren hatten.

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May 22, 2026 01:02 ET (05:02 GMT)

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