Die Vonovia-Aktie liegt zum Wochenschluss vorbörslich rund fünf Prozent im Minus. Damit dürfte sie die rote Laterne im DAX tragen. Dabei lief das Börsenjahr 2026 des Bochumer Wohnungskonzerns auch bisher schon bescheiden. Doch zumindest das heutige Kursminus hat keinen gefährlichen Grund. Ganz im Gegenteil.Das Wichtigste kurz und knapp• Die Vonovia-Aktie fällt vorbörslich rund fünf Prozent und dürfte am DAX-Ende stehen.• Grund ist vor allem der Dividendenabschlag nach der Hauptversammlung. • Kritik ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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