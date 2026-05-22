Die Raumfahrtbranche entwickelt sich zunehmend zu einem milliardenschweren Zukunftsmarkt. Analysten der US-Investmentbank Morgan Stanley erwarten, dass die globale Weltraumwirtschaft bis 2040 auf mehr als eine Billion US-Dollar anwachsen könnte. Ein Großteil dieses Wachstums dürfte durch Satellitentechnologien entstehen - insbesondere für Internetdienste, mobile Kommunikation und Breitbandversorgung. Anleger richten ihren Blick daher verstärkt auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de