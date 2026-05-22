Seit unserem Kauftipp im Oktober konnte sich die Aktie von Verizon Communications mit zwischenzeitlich über 30% Kursgewinn und starker Dividende deutlich besser entwickeln als viele Anleger es erwartet hätten. Neben der positiven Kursentwicklung rücken vor allem steigende Gewinne, hohe freie Cashflows und die verlässliche Dividendenpolitik wieder stärker in den Mittelpunkt des Interesses. Solider Jahresauftakt mit höheren Gewinnzielen Der US-Telekomkonzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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