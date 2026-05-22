Die Aktie von Uber Technologies bleibt seit Monaten hinter dem Gesamtmarkt zurück und notiert seit Jahresbeginn deutlich schwächer. Dennoch sprechen die strategischen Initiativen des Konzerns dafür, dass sich das Unternehmen langfristig als zentrale Plattform für Mobilität, Lieferdienste und autonome Fahrzeuge etablieren könnte. Starkes Quartal trotz schwächerer Kursentwicklung Operativ präsentierte sich Uber zuletzt solide. Die Zahl monatlich aktiver ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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