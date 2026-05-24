Die Wix.com-Aktie hat zuletzt ein neues 4-Jahres-Tief markiert und gerät damit charttechnisch weiter unter Druck. Nach der massiven Schwäche der vergangenen Monate dominieren aktuell klar die Verkäufer das Kursgeschehen. Gleichzeitig wächst mit dem starken Kursverfall jedoch auch die Hoffnung auf eine größere technische Gegenbewegung. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Wix.com-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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