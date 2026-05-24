Die Vonovia-Aktie zeigt nach der längeren Schwächephase erste Stabilisierungstendenzen im Chartbild. Wichtige Unterstützungsbereiche konnten zuletzt verteidigt werden, wodurch die Hoffnung auf eine größere Erholung wieder zunimmt. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Vonovia-Aktie *]:pointer-events-auto scroll-mt-(--header-height)" dir="auto" data-turn-id="5c5c83c8-aca7-4e6f-83e7-cf24e0a0908c" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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