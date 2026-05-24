Der bevorstehende Start einer neuen Beobachtungsplattform könnte ein langjähriges astronomisches Rätsel lösen. Die innovative Nutzung eines bekannten physikalischen Phänomens verspricht dabei vollkommen neue Einblicke in die verborgenen Tiefen unserer eigenen Heimatgalaxie. Die US-amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa plant den Start des Nancy Grace Roman Space Telescope für Ende 2026. Das neue Observatorium, dessen Primärspiegel mit 2,4 Metern Durchmesser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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