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XRP-Wale kauften in der vergangenen Woche 71 Millionen Token, obwohl der Kurs gleichzeitig um acht Prozent auf 1,36 Dollar fiel. Goldman Sachs verkaufte im ersten Quartal 2026 seine gesamte XRP-ETF-Position im Wert von 154 Millionen Dollar. Sieben Spot-ETFs in den USA halten gemeinsam über eine Milliarde Dollar und binden 896 Millionen XRP-Token. Die Bollinger-Bänder komprimieren sich auf dem Tageschart und deuten auf eine bevorstehende starke Bewegung hin. Die XRP Prognose zeigt ein Kräftemessen zwischen Akkumulation und Abfluss, das sich nicht ewig fortsetzen kann. Gleichzeitig fließt Kapital in Presale-Projekte, die nicht von institutionellen Stimmungswechseln abhängen.

XRP Prognose: Wale akkumulieren still, während Goldman die Tür schließt

On-Chain-Daten zeigen laut NewsBTC, dass Wallets mit großen Beständen 71 Millionen XRP-Token kauften, obwohl der Kurs von 1,52 auf 1,36 Dollar fiel. Dieser Widerspruch zwischen Preis und Akkumulation tritt historisch vor größeren Kursbewegungen auf. Goldman Sachs gab seine gesamte XRP-ETF-Position auf, zusammen mit seinen Solana-Positionen und rund 70 Prozent seiner Ethereum-Bestände.

Sieben Spot-XRP-ETFs binden über 896 Millionen Token - der schnellste Meilenstein für einen Altcoin-ETF in der Geschichte. Laut CoinDCX handelt XRP unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten, wobei der 200-Tage-EMA bei 1,77 Dollar als obere Grenze wirkt. Die XRP Prognose von CoinCodex sieht ein Jahresendziel von 1,68 Dollar, Changelly erwartet 1,64 Dollar für Dezember.

Ripple hat eine KI-gestützte Sicherheitsoffensive für den XRP Ledger gestartet, die Schwachstellen erkennt, bevor Angreifer sie ausnutzen können. Das XRPL-3.1.3-Update tritt am 27. Mai in Kraft und behebt kritische Fehler in NFTs, Vaults und Kreditprotokollen. Standard Chartered sieht einen Zielkurs von 8 Dollar, falls ETF-Zuflüsse die 10-Milliarden-Dollar-Marke erreichen - doch selbst das wäre ein 5x-Gewinn über Monate.

Pepeto: Die Cross-Chain-Plattform, die während der XRP-Seitwärtsphase Kapital sammelt

Wenn Wale auf Stillstand wetten und Großbanken Positionen auflösen, wächst der Bedarf an Werkzeugen, die Kapital über verschiedene Blockchains schnell und sicher bewegen. Pepeto stellt einen ehemaligen Binance-Experten hinter eine Handelsplattform, die jeden Tausch, jede Brückenübertragung und jeden Vertragsscan ohne Kosten abwickelt. Diese Funktionen arbeiten bereits, und Wallets senden Token zwischen Blockchains, während der Presale wächst.

Die Cross-Chain-Brücke verschiebt Vermögenswerte zwischen Netzwerken ohne Gebühren, und PepetoSwap verarbeitet jeden Handel zum Nulltarif. Jeder Vertrag wird geprüft, bevor ein Token die Brücke überquert. SolidProof hat den gesamten Code verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde.

Pepeto kostet heute 0,0000001871 Dollar pro Token, mit mehr als 10 Millionen Dollar an eingesammeltem Kapital und einer steigenden Zahl neuer Wallets. Die Listung entfernt diesen Einstiegspreis dauerhaft, sobald der Handel beginnt. Die XRP Prognose zeigt, wo Großbanken zurücktreten - aber die Wallets, die jetzt einsteigen, füllen Positionen, die bei der Binance-Listung ein anderes Ergebnis liefern können.

Fazit

Goldman brauchte 154 Millionen Dollar in XRP und verließ den Markt ohne die erhofften Erträge. Pepeto brauchte nur eine funktionierende Plattform und einen bestätigten Listungspfad - und genau deshalb flossen mehr als 10 Millionen Dollar in den Presale, während die XRP Prognose unsicher blieb. Die offizielle Pepeto-Website zeigt täglich neue Wallets, und der Einstieg vor der Listung ist möglich, solange der Presale noch läuft.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen