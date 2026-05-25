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Wallets mit mehr als einer Million ADA halten jetzt 25,09 Milliarden Token, 67,47 Prozent des Umlaufangebots und den höchsten Anteil seit Juli 2020. Diese Krypto News überrascht, weil der Kurs von Cardano gleichzeitig auf 0,25 Dollar fiel und 92 Prozent unter seinem Allzeithoch liegt. Das gesperrte Kapital im DeFi-Bereich sank von 686 Millionen Dollar auf nur noch 137 Millionen Dollar. Die SEC stufte ADA im März 2026 als Nicht-Wertpapier ein, doch der Kurs reagierte nicht. Wale kaufen, die Nutzung sinkt, und der Kurs folgt keinem Signal. Gleichzeitig fließt Kapital in Presale-Projekte, die greifbare Werkzeuge liefern.

Krypto News: ADA-Wale kaufen Rekordbestände, aber das Netzwerk verliert an Substanz

Laut CoinMarketCap halten Cardano-Wale nun 25,09 Milliarden ADA, den höchsten Bestand seit Sommer 2020. Dieser Rekord fällt in eine Phase, in der der Kurs rund sieben Prozent pro Woche verliert. Die Diskrepanz zwischen Walakkumulation und Kursrückgang ist das auffälligste Signal dieser Krypto News Woche. Die SEC-Klassifizierung als Nicht-Wertpapier öffnet theoretisch den Weg für einen Spot-ETF, doch bisher hat kein Emittent einen Antrag eingereicht.

Der Total Value Locked fiel laut CoinDCX von 686 Millionen Dollar auf 137 Millionen Dollar, ein Rückgang von 80 Prozent. Die größten dApps verzeichneten sinkende Nutzerzahlen. CoinDCX prognostiziert ein Monatsende bei 0,312 Dollar, rund 18 Prozent über dem aktuellen Niveau.

Die Governance-Debatte um den Cardano Summit 2026 zeigt weitere Risse: Ein Delegated Representative mit 17,71 Millionen ADA enthielt sich bei der Abstimmung, weil geplante Ausgaben von 2,26 Millionen Dollar einem Einnahmeziel von nur 450.000 Dollar gegenüberstehen. Während die Krypto News bei Cardano zwischen Walvertrauen und Netzwerkschwäche pendeln, fließt Kapital in Projekte, bei denen die Werkzeuge bereits arbeiten.

Pepeto: Der Marktplatz, der während der Cardano-Unsicherheit 10 Millionen Dollar einsammelte

Wenn Wale kaufen und der Kurs trotzdem fällt, zeigt Kapital anderswo seine Überzeugung. Pepeto steht im Zentrum dieser Verlagerung als ein Marktplatz, bei dem mehr als 10 Millionen Dollar die Überzeugung belegen. Jedes Werkzeug funktioniert jetzt, Halter tauschen Token und transferieren sie über Blockchains.

PepetoSwap ermöglicht Handel ohne Gebühren, und die Cross-Chain-Brücke sendet Vermögenswerte zwischen Netzwerken ohne Gas. Der Wechsel dauert Sekunden, und jeder Handel kostet nichts, weil der Marktplatz das Kapital beim Halter belässt. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde.

Pepeto kostet heute 0,0000001871 Dollar, mit mehr als 10 Millionen Dollar bereits investiert. Das Presale-Fenster schließt sich dauerhaft, sobald die angekündigte Binance-Listung öffnet, und jeder Tag rückt diesen Moment näher. Die Wallets, die jetzt einsteigen, setzen auf ein Ergebnis, das die Listung bestimmt.

Fazit

Bitcoin-ETFs brauchten einen 635-Millionen-Dollar-Abfluss an einem einzigen Tag, um zu zeigen, dass institutionelles Geld genauso vor Angst flieht wie alle anderen. Pepeto brauchte nur einen funktionierenden Marktplatz und einen Listungspfad, und genau deshalb flossen 10 Millionen Dollar ein, während die Krypto News bärisch wurden. Wer bei ADA zu zwei Cent echtes Vermögen aufbaute, traf dieselbe Entscheidung: handeln, solange der Einstieg offen ist. Genau diese Art von Einstieg ist jetzt auf der offiziellen Pepeto-Website möglich.

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